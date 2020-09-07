Автопром Германии пострадал от пандемии сильнее других отраслей

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильная промышленность Германии больше не является определяющей для экономического роста страны, показало исследование Института немецкой экономики (IW). Пандемия коронавируса нанесла этой отрасли более крупный ущерб, чем другим, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на результаты исследования IW.

По его данным, в начале пандемии существенно пострадали глобальные цепи поставок автопрома. Затем резко упал спрос, который восстанавливается очень медленно. Ситуацию осложняют уже имеющиеся серьезные избытки мощностей и технологические преобразования. "В результате автомобильной индустрии впервые за десятилетие предстоят ощутимые корректировки по части персонала, и она пока перестанет быть локомотивом роста в Германии", - подчеркивают эксперты.

8 сентября в Ведомстве федерального канцлера состоится совещание представителей автопрома, земельных властей и правительства ФРГ. В Христианско-социальном союзе (ХСС), входящем в правящую коалицию, призвали дополнительно помочь автомобилестроителям и поддержать развитие электроавтомобилей в Германии. Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель не считает необходимым расширять уже существующий пакет помощи.-0-