Азербайджан готов выплатить компенсацию России за сбитый вертолет

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным принес извинения в связи с уничтожением вертолета Ми-24 в небе над Арменией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

Ильхам Алиев попросил передать свои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту. По словам президента Азербайджана, инцидент произошел из-за того, что по трагической случайности вертолет был принят за армянский. Ильхам Алиев подтвердил готовность Баку выплатить России компенсацию, а также провести расследование и наказать виновных.

Как сообщалось, российский вертолет Ми-24 был сбит в понедельник над Арменией возле границы с Азербайджаном. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что российский вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке.-0-