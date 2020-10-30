Азербайджан и Армения примут участие в заседании Комитета начальников штабов ВС стран СНГ

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ пройдет в пятницу в Самарканде (Узбекистан) под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

"В заседании планируется участие военных делегаций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегаций Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ", - отмечается в сообщении ведомства.

"Главы военных делегаций государств - участников СНГ обсудят комплекс вопросов сотрудничества в сфере обороны и безопасности, представляющих взаимный интерес, а также обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке по периметру границ стран СНГ", - добавили в Минобороны.

Ситуация в Нагорном Карабахе, принадлежность которого оспаривают Азербайджан и Армения, обострилась 27 сентября, на этой территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.-0-