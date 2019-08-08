Азербайджан может постепенно отойти от выпуска бумажных денег

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отслеживает мировую практику по переходу от бумажных к гибридным субстратам (подложкам) при печатании денежных знаков и при необходимости рассмотрит возможность перехода на небумажные носители для дензнаков, считающиеся более выносливыми и защищенными, сообщает Trend .

В международной практике для продления периода обращения денежных знаков, а также для предотвращения подделывания купюр используются полимерные гибридные материалы, отмечают в ЦБА.

Подобные субстраты состоят из сочетания бумаги и полимера и имеют ряд преимуществ перед полимером. Такие субстраты считаются новейшей технологией и в настоящее время широко используются в мире.

"Полимерные подложки широко используются в ряде стран, однако, некоторые страны с теплым климатом, вернулись обратно к бумажным или комбинированным субстратам для печатания своих банкнот", - сказали в банке.

Что касается Азербайджана, в ЦБА выразили готовность в случае необходимости пересмотреть материал для изготовления манатов.

Сегодня в Азербайджане в обращении находятся манатные купюры, изготовленные из стопроцентного хлопка, а металлические - из стали, меди, латуни и никеля, отметили в банке.

Стоит заметить, что такой же материал применяется и для печатания евро, что делает азербайджанские манаты похожими на общеевропейскую валюту не только по дизайну. Но, как отмечают специалисты, евро более долговечны, вероятно, из-за малого хождения в виде наличности, в Евросоюзе высок уровень безналичных платежей.

По утверждениям экспертов, сроки эксплуатации денежных купюр в Азербайджане составляют 3-5 лет, монет - 20 лет. Самая большая нагрузка падает на мелкие банкноты - в один и пять манатов. Их жизненный цикл составляет 1,5-2 года, так как они в связи с наиболее частым употреблением быстрее деформируются.-0-