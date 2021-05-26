Азербайджан продлил действие карантинного режима до 1 августа

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Азербайджана продлили действие особого карантинного режима в стране до 1 августа. Соответствующее постановление принял в среду кабинет министров страны, сообщает ТАСС.

"С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее возможных последствий продлить срок действия особого карантинного режима в Азербайджанской Республике до 6:00 1 августа 2021 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Ранее действие особого карантинного режима в стране было установлено до 1 июня.

В то же время в постановлении зафиксирован ряд послаблений карантина, о которых во вторник уже объявил оперативный штаб при кабмине. В частности, с 31 мая отменяется требование на ношение защитных масок в общественных местах на открытом воздухе, возобновляются деятельность бакинского метрополитена, пассажироперевозки наземным и воздушным транспортом между городами и районами страны. С 10 июня открываются места богослужения, которые могут принимать одновременно не более 50 человек, крупные торговые центры, за исключением действующих при них развлекательных центров и кинотеатров, пляжи и спортивно-оздоровительные центры.

Согласно постановлению, разрешается допуск ограниченного числа зрителей на матчи чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в Баку в июне. Город примет три матча группового этапа (Уэльс - Швейцария, Турция - Уэльс, Швейцария - Турция) и одну четвертьфинальную игру.

При этом решением правительства до 28 июня по субботам и воскресеньям общественный транспорт, включая бакинское метро, функционировать не будет. Сохраняется также запрет на проведение массовых мероприятий, включая свадьбы.

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане выявлен 28 февраля прошлого года. Первый пик эпидемии пришелся на июнь, второй - на ноябрь и декабрь, третий - апрель нынешнего года. Суточный максимум - 4451 случай - зафиксирован 13 декабря 2020 года. С начала мая наблюдается постепенное снижение суточного прироста случаев заражения, в понедельник, 24 мая, было зафиксировано самое низкое с начала года суточное число заражений - 156. При этом после 20 апреля число выздоровевших за сутки стабильно превышает показатели заразившихся.

С 18 января в стране началась вакцинация населения от коронавируса. При иммунизации используются препараты CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca и российский "Спутник V".-0-