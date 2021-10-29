Азербайджан продлил особый карантинный режим до 1 января

29 октября, Баку /БЕЛТА - АЗЕРТАДЖ/. В Азербайджане продлен срок особого карантинного режима до 1 января 2022 года, сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Премьер-министр страны Али Асадов подписал постановление "О продлении срока особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики". Согласно постановлению для предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее возможных последствий срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 06.00 1 января 2022 года.

По информации ТАСС, особый карантинный режим в стране истекал 1 ноября.-0-