Азербайджан продлил особый карантинный режим до 1 сентября

22 июля, Азербайджан /БЕЛТА - Trend/. В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 сентября 2021 года. Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане выявлен 28 февраля 2020 года. С 18 января 2021 года в стране началась вакцинация населения от коронавируса. При иммунизации используются препараты CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca и российский "Спутник V".

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 22 июня в Азербайджане зарегистрировано 339 062 случая заражения COVID-19, умерли 4998 человек.-0-