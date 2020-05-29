Азербайджан продлил режим карантина до 15 июня

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Азербайджана до 15 июня продлили в стране особый режим карантина, введенный из-за пандемии коронавируса. Такое решение принял оперативный штаб при Кабинете министров исходя из общей оценки санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, сообщает информационное агентство Trend.

Однако с 31 мая будут ослаблены некоторые ограничения. Возобновится деятельность крупных торговых объектов на территории страны, будет разрешено проведение спортивных соревнований на открытом воздухе без участия зрителей, откроются рестораны, кафе, чайные дома и другие объекты общественного питания.

Власти призывают жителей страны соблюдать обязательный масочный режим, правила личной гигиены и социального дистанцирования и минимизировать контакты с другими лицами.

По данным на 29 мая, в Азербайджане зафиксировано 4759 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 3022 пациента, умерли 56 человек.-0-