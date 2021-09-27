Азербайджан с 1 октября смягчает карантинные ограничения

27 сентября, Баку /БЕЛТА - Trend/. Власти Азербайджана приняли решение смягчить карантинные ограничения из-за COVID-19 в связи с ростом числа вакцинированных граждан, а также со снижением числа инфицированных в стране.

Согласно решению оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана с 1 октября возобновят деятельность центры отдыха и развлечений, включая клубы и детские развлекательные центры; культурные объекты, с условием заполнения не более 50% от общей вместимости, включая концертные залы, кинотеатры, театры; детские и другие развлекательные центры при крупных ТЦ, включая кинотеатры, с условием заполнения не более 50% от общей вместимости.

Эти объекты смогут работать до полуночи. Для их посещения лица старше 18 лет должны будут иметь ковид-паспорта. При этом не менее 80% работников таких объектов также должны иметь ковид-паспорта.

Проверка ковид-паспортов будет осуществляться через специальное мобильное приложение Check App.-0-