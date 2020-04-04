Азербайджан с 5 апреля закрывает границы из-за коронавируса

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Азербайджан с 5 апреля закрывает границы для наземного и воздушного транспорта, а также прекращает местные воздушные перелеты в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает информационное агентство АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете Министров страны.

"В рамках мер по предотвращению пандемии коронавируса COVID-19 в Азербайджане с 00.00 часов 5 апреля 2020 года, за исключением грузоперевозок, до 00:00 20 апреля 2020 года, полностью прекращаются въезд и выезд наземным и воздушным транспортом на территорию Азербайджанской Республики, а также местные перелеты", - говорится в сообщении Оперативного штаба.

Данные меры должны помочь в работе по выявлению случаев внутренних заражений коронавирусом, установлению контактов заболевших лиц и размещению их на карантин. Также это поможет отрегулировать возможности карантинных пунктов приема пациентов и усилить готовность больниц на территории страны.-0-