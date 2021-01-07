Азербайджан сократил в 2020 году добычу нефти на 8,2%

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что в 2020 году республика сократила добычу нефти на 8,2% в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство АЗЕРТАДЖ.

"В рамках ограничений ОПЕК+ добыча нефти в прошлом году сократилась на 8,2%. Наряду с этим выросла добыча и особенно экспорт газа, он увеличился на 16,9% - до 13,8 млрд куб.м. Основной причиной такого роста стал "Южный газовый коридор", - сказал Пярвиз Шахбазов.

Министр напомнил, что с 31 декабря Азербайджан начал коммерческие поставки газа европейским потребителям по Трансадриатическому трубопроводу. "По последним данным, мы поставляем в Италию 10,5 млн куб.м газа, в Грецию - 2 млн куб.м, в Болгарию - 1 млн. куб.м ежесуточно", - отметил он.

Трансадриатический трубопровод (TAP) стал последним сегментом "Южного газового коридора", в составе которой также Южно-Кавказский и Трансанатолийский газопроводы. Строительство TAP протяженностью 878 км и стоимостью 4,5 млрд евро началось в мае 2016 года. Первоначальная мощность составит 10 млрд куб.м газа в год с возможностью удвоения. Акционерами выступают британская компания BP (20% долевого участия), азербайджанская SOCAR (20%), итальянская Snam (20%), бельгийская Fluxys (19%), испанская Enаgаs (16%) и швейцарская Axpo (5%).

Пропускная способность "Южного газового коридора" достигает 16 млрд куб.м газа, из которых 6 млрд куб.м будут поставляться в Турцию, а 10 млрд куб.м - на юг Европы. Основным источником газа для ЮГК считается морское газоконденсатное месторождение "Шах-Дениз" на Каспии с запасами 1,2 трлн куб.м.-0-