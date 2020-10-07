Азербайджан выступил против привлечения миротворцев в Карабах

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для привлечения миротворцев в Нагорный Карабах требуется согласие обеих сторон. Баку такие намерения не озвучивал, заявил РИА Новости начальник управления международного военного сотрудничества минобороны Азербайджана генерал-майор Гусейн Махмудов.

"По поводу миротворцев я хотел бы ответить словами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Для введения миротворцев в зону конфликта требуется обращение и согласие обеих сторон - Армении и Азербайджана. Как вы знаете, Азербайджан такие намерения не озвучивал", - сказал Махмудов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах может быть обсужден в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ, сообщает ТАСС. Также Пашинян подчеркнул, что армянская сторона готова пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если к этому же готовы в Азербайджане. "Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок, - заявил Пашинян. - Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан".

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Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Счет убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения, уже идет на сотни. Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими к нему районами.-0-