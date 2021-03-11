Азербайджан закупит у России вакцину "Спутник V"

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11 марта, Баку /БЕЛТА - Trend/. Азербайджан закупит у России 300 тыс. доз вакцины "Спутник V". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
"В целях предотвращения угрозы заражения коронавирусом COVID-19 на территории Азербайджана и проведения мероприятий по иммунизации в этой сфере в течение 180 дней будут импортировано 300 тыс. доз вакцины "Спутник V", - говорится в документе.
В течение 180 дней в Азербайджан будут также доставлены 432 тыс. доз вакцины от COVID-19 шведской компании AztraZeneca.
Вакцинация от коронавируса в Азербайджане началась 18 января. По последним данным, прививку от COVID-19 получили 436 849 человек.-0-