Азербайджанские ВС обстреляли Степанакерт, есть раненые - Минобороны Армении

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Азербайджанские вооруженные силы сегодня после полудня обстреляли столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт, в результате чего есть раненые, пострадала гражданская инфраструктура. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, сообщает ТАСС.

"В результате обстрелов ВС Азербайджана в Степанакерте множество раненых, пострадало МЧС Карабаха, а также гражданская инфраструктура города", - отметил он.

Сегодня утром военное ведомство Армении заявило, что на северо-восточном направлении линии соприкосновения были сбиты самолет и беспилотник азербайджанских ВС.

В Минобороны Армении также сообщили, что подразделения вооруженных сил страны приведены в состояние полной боевой готовности. "В условиях военного положения все подразделения ВС Армении приведены в состояние полной боевой готовности. В воинских частях освобождены пункты приема личного состава и техники, осуществляется пополнение подразделений. Все подразделения ВС Армении заняли оборонные районы. Пополнение осуществляется в содействии с органами местного самоуправления и добровольческого союза "Еркрапа", - отмечается в сообщении.

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило сегодня о ракетном обстреле с территории Армении населенного пункта в Шамкирском районе на западе страны. Также сообщается о ракетном обстреле с контролируемых армянской стороной территорий села Гузанлы Агдамского района, прилегающего к Нагорному Карабаху.

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Кроме того в азербайджанском оборонном ведомстве заявили о ракетном обстреле села Агдам Товузского района на границе с Арменией, а также населенного пункта Амирли Бардинского района на территории, сопредельной с Нагорным Карабахом.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что армянская сторона использует системы залпового огня "Смерч" и ракетные комплексы "Точка У" для обстрела населенных пунктов Азербайджана. "В результате обстрела села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района (прилегает к Нагорном Карабаху) из реактивной системы залпового огня "Смерч" пострадали около 20 жилых домов. Сегодня с территории Варденисского района Армении была выпущена ракета из комплекса "Точка У" по Шамкирскому району (запад Азербайджана)", - сказал официальный представитель администрации президента. Хикмет Гаджиев подчеркнул, что сейчас ведется оценка ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре в Шамкире.

Минобороны Армении опровергло заявление Баку о применении ракетного комплекса "Точка-У".

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-