Азиатский банк развития оценил потери мировой экономики из-за коронавируса - до $8,8 трлн

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери мировой экономики из-за коронавируса могут составить от $5,8 трлн до $8,8 млрд. Такой прогноз размещен на сайте Азиатского банка развития (АБР), сообщает БЕЛТА.

По сравнению с апрельской оценкой прогноз банка ухудшился - ранее эксперты считали вероятными потери в пределах $2-4,1 трлн.

В Азиатском банке развития считают, что больше всего пострадает экономика стран, где была вспышка коронавируса и вводились строгие ограничения, что вызвало резкое снижение внутреннего спроса. Кроме того, пострадают страны с открытой экономикой, а также государства, зависящие от туризма.

Ключом к снижению экономических потерь является сдерживание пандемии, отмечают эксперты, и здесь важными элементами являются достаточное тестирование, изоляция, социальное дистанцирование. Правительства также должны оказывать поддержку нуждающимся семьям и предприятиям для смягчения неблагоприятных последствий пандемии.

Анализ АБР показывает, что меры реагирования на пандемию смягчат глобальное воздействие коронавируса на 30-40%, сократив потери до $4,1-5,4 трлн (4,5-5,9% мирового ВВП).-0-