18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения. Соответствующее соглашение было подписано 18 октября в Манаме в ходе визита израильской делегации, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД королевства Бахрейн Абделя Латифа бен Рашеда аз-Заяни.

"Мы подписали соглашение об установлении дипломатических отношений с Израилем, - сказал он. - Мы привержены пути мира и диалога, на Ближнем Востоке должен быть достигнут справедливый и всеобъемлющий мир. Решение о сосуществовании двух государств - Израиля и Палестины - должно быть достигнуто в соответствии с международными резолюциями и Арабской мирной инициативой 2002 года".

В Манаме было подписано семь меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве в различных областях, в том числе в сфере финансов, экономики, сельского хозяйства.

15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал тогда примирение еврейского государства с этими двумя арабскими странами "поворотным моментом в истории", который "в результате поможет раз и навсегда положить конец арабо-израильскому конфликту".

Заключение мира стало возможным благодаря активному продвижению со стороны США.-0-