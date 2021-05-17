Байден: число случаев заражения коронавирусом впервые снизилось во всех штатах

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения коронавирусом впервые снизилось во всех штатах. Об этом заявил президент США Джозеф Байден, выступая в Белом доме, сообщает ТАСС.

"Сегодня впервые с начала пандемии число случаев заражения снизилось во всех 50 штатах. Но я не могу обещать, что мы продолжим идти в этом направлении, - сказал Джозеф Байден. - Если вы еще не вакцинировались, сделайте это. Защитите себя и окружающих".

По его словам, число случаев коронавирусной инфекции может возрасти при замедлении вакцинации. "Прогресс может обернуться вспять. Мы еще не закончили бороться с вирусом", - отметил президент.

"Число смертельных случаев снизилось на 81%. Это самый низкий уровень с апреля 2020 года", - добавил Джозеф Байден.-0-