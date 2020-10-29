Байден досрочно проголосовал на всеобщих выборах в США

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден 28 октября досрочно проголосовал в городе Уилмингтон (штат Делавэр) на всеобщих выборах в стране. Трансляцию вел телеканал CNN, сообщает ТАСС.

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис 26 октября сообщила, что также досрочно проголосовала. Она не пояснила, где именно она голосовала. Действующий вице-президент США Майкл Пенс и американский лидер Дональд Трамп также проголосовали: Пенс - 23 октября в Индианаполисе (штат Индиана), а Трамп - в Палм-Бич (штат Флорида) 24 октября.

Согласно последним оценкам портала United States Elections Project, созданного профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, в США досрочно проголосовали уже более 74 млн человек.-0-