Байден готов перенести дебаты из-за болезни Трампа

5 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден готов будет в случае необходимости перенести дату проведения следующих теледебатов с американским лидером Дональдом Трампом, у которого ранее было обнаружено заражение новым коронавирусом. С таким заявлением выступила в воскресенье в эфире телекомпании ABC представитель предвыборного штаба демократа Кейт Бедингфилд, сообщает ТАСС.

"Мы считаем, что дебаты должны пройти в намеченную дату, но это зависит от множества факторов, в первую очередь - от состояния здоровья президента Трампа. Мы желаем ему скорейшего и полного выздоровления <...>, - отметила Бедингфилд. - Мы надеемся на то, что дебаты состоятся в намеченную дату, но, разумеется, подстроимся к любым необходимым изменениям [в графике]".

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена состоялся во вторник вечером в Кливленде (штат Огайо). Соперникам давалось по две минуты на ответ на вопрос модератора, после чего они могли перебивать друг друга. Спустя примерно 10 минут после начала дискуссии кандидаты перешли на личности. В Комиссии по президентским теледебатам заявили в среду, что формат следующих прений будет изменен из-за поведения участников.

Вторые дебаты Трампа и Байдена намечены на 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи - на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Трамп в ночь на пятницу сообщил в Twitter, что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус. В пятницу вечером глава государства прибыл в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, в качестве меры предосторожности Трамп проведет ближайшие дни в этом медицинском учреждении, продолжая работать оттуда. Перед вылетом в госпиталь американский лидер разместил в Twitter видеообращение, в котором заверил, что у него и Меланьи все хорошо.

За последние дни коронавирус был также обнаружен у помощницы президента Хоуп Хикс, бывшего советника Трампа Келлиэнн Конуэй, трех сенаторов-республиканцев, председателя Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел, менеджера предвыборной кампании главы Белого дома Уильяма Степина, личного помощника Трампа Ника Луны, трех журналистов из пресс-пула Белого дома.-0-