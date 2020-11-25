Байден налаживает контакты с мировыми лидерами - он уже пообщался с главами более 20 стран

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демократ Джозеф Байден после того, как ведущие СМИ назвали его избранным президентом США, пообщался более чем с 20 руководителями других государств. Об этом политик заявил в эфире телеканала NBC, сообщает ТАСС.

Как отметил демократ, он поговорил уже более чем с 20 лидерами. "И все они действительно очень довольны и в какой-то степени взволнованы. Америка вновь вернет свое место в мире, будет формировать коалиции", - сказал Байден.

Выборы американского президента прошли 3 ноября. По оценкам ведущих масс-медиа, Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх.

Баллотирующийся на второй срок Дональд Трамп не признал поражение. Он объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов - по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.-0-