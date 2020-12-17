Байден намерен сделать прививку от коронавируса на следующей неделе

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избранный президент США Джозеф Байден получит вакцину от коронавируса предположительно в начале следующей недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

По данным телеканала, вакцинацию политика, скорее всего, проведут публично. В начале декабря Байден заявил, что готов к этому. Новый президент США выразил озабоченность, что американцы "теряют веру в эффективность вакцины". Он надеется, что сможет подать пример своим согражданам.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило обращение компаний BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

В США выявлено более 16,9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 307 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.-0-