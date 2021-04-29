Байден назвал применение огнестрельного оружия эпидемией для США

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Насилие с применением огнестрельного оружия стало настоящей эпидемией для Соединенных Штатов. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая перед членами обеих палат американского Конгресса, сообщает ТАСС.

"Я сделаю все, чтобы защитить американский народ от эпидемии насилия с огнестрельным оружием", - заявил он, добавив при этом, что Конгрессу США также настала пора действовать.

Действия американского президента и его администрации, в частности, будут направлены на борьбу с распространением самодельного оружия, компоненты для которого можно приобрести в интернете, запрет на куплю-продажу штурмового огнестрельного оружия, а также на магазины большой емкости.

В первые несколько месяцев после инаугурации Байдена в стране произошло несколько эпизодов с массовым расстрелом жителей страны. Наиболее смертельной стала стрельба, устроенная 22 марта Ахмадом Алиссой в городе Боулдер (штат Колорадо), жертвами которой стали 10 человек.

Джо Байден также заявил, что террористическая угроза от сторонников идей превосходства белой расы является самой опасной для Соединенных Штатов. "Мы не будем игнорировать то, что установили наши разведывательные службы, - наиболее смертельная террористическая угроза для страны в настоящее время исходит от терроризма белого превосходства", - сказал Байден.

Ранее Джо Байден поручил своей администрации ужесточить борьбу с внутренним экстремизмом и провести всеобъемлющую оценку рисков, которые несет это явление, в связи с беспорядками, произошедшими в Конгрессе США в начале года. На этой неделе Министерство внутренней безопасности США сообщило, что начинает оценку рисков экстремистских взглядов и настроений в рядах своих сотрудников.

Во время выступления Джо Байден также представил свой план развития инфраструктуры и создания новых рабочих мест в США. Он заявил о намерении повысить налогообложение самых богатых американцев, которые зарабатывают более $400 тыс. в год и увеличили свое состояние во время пандемии коронавируса.

Президент указал, что распространение нового коронавируса только увеличило разрыв в доходах в США. "Пандемия только усугубила ситуацию. 20 млн американцев потеряли работу во время пандемии - американцы из рабочего и среднего класса. В то же время чистый капитал примерно 650 миллиардеров в Америке увеличился более чем на $1 трлн. Позвольте мне повторить это еще раз. Всего 650 человек увеличили свое состояние более чем на $1 трлн во время этой пандемии. Сейчас их состояние превышает $4 трлн", - указал Джо Байден.

Президент США Джо Байден впервые выступил перед членами обеих палат Конгресса. В четверг, 29 апреля, исполняется 100 дней с тех пор, как он приступил к работе в Белом доме в качестве главы государства.-0-