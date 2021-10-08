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08 октября 2021, 09:22

Байден: не сделавшие прививку от COVID-19 американцы подвергают экономику США риску

Джо Байден. Скриншот из видео Reuters
Джо Байден. Скриншот из видео Reuters
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8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители США, которые до сих пор так и не сделали прививку от коронавируса, подвергают риску экономику страны. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая в штате Иллинойс, сообщает ТАСС.

"Дело в том, что это пандемия невакцинированных: невакцинированными переполнены наши больницы, отделения неотложной помощи и интенсивной терапии. Невакцинированные пациенты не оставляют мест для тех, у кого сердечный приступ или кому необходимо провести онкологическую операцию. Они просто не могут попасть в реанимационные отделения и операционные. Невацинированные также подвергают нашу экономику риску, потому что люди не хотят покидать свои дома даже там, где нет связанных с COVID-19 ограничений", - отметил президент США.

Подчеркивая необходимость сделать прививку от коронавируса, Джо Байден указал: "Мы знаем, что нет иного способа побороть пандемию, чем вакцинировать подавляющее большинство американцев". "Мы все еще не достигли этого уровня. Мы должны победить пандемию. Поэтому я вынужден двигаться в сторону требования вакцинации населения", - добавил американский лидер.

Он также подчеркнул, что уровень заболеваемости COVID-19 в стране падает. "Мы начинаем фиксировать меньше случаев заболевания COVID-19 на большей части территории страны. За последний месяц количество случаев заражения сократилось на 40%, а случаев госпитализации - на 25%. Мы движемся в правильном направлении, держим руку на пульсе. Нам еще предстоит пройти долгий путь", - отметил американский лидер.

9 сентября Джо Байден объявил о намерении обязать руководителей компаний требовать от своих сотрудников прохождения вакцинации от коронавируса. Он добавил, что Министерство труда разрабатывает экстренные нормы, согласно которым работодатели со штатом свыше 100 сотрудников должны обеспечить полную вакцинацию своих работников или предоставление ими отрицательного результата теста на COVID-19 по меньшей мере раз в неделю. Джо Байден также объявил об обязательной вакцинации всех без исключения служащих федерального правительства и его подрядчиков.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 44,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 709 тыс. человек. По обоим этим показателям страна занимает первое место в мире.-0-

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Байден вакцинация вирус США
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