Байден объявил о новых назначениях

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Избранный президент США Джозеф Байден 22 декабря объявил о назначениях на ряд должностей в Белом доме в своей администрации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте переходной команды политика.

Сообщается, что должность заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома займет Брюс Рид, который в течение нескольких лет был помощником и советником Байдена.

Руководителем аппарата сотрудников Белого дома избранный президент назначил Рона Клайна. Как было объявлено 22 декабря, старшим советником Клайна станет Элизабет Уилкинс, которая ранее являлась сотрудницей избирательного штаба демократа.

Отвечать за подготовку речей в Белом доме будет Винай Редди. Он был спичрайтером демократа, когда тот занимал пост вице-президента США, а также во время предвыборной гонки.

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