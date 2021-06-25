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25 июня 2021, 08:54

Байден объявил о режиме ЧС во Флориде после обрушения здания

Джо Байден. Фото EPA-EFE
Джо Байден. Фото EPA-EFE

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Джо Байден подписал в ночь на пятницу указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида после обрушения там жилого дома, а также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Сегодня президент Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей и властей штата в связи с чрезвычайными условиями, возникшими в результате обрушения здания в городе Серфсайд", - говорится в сообщении. Распоряжение Байдена предполагает помощь властям Флориды со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям страны.

Как сообщалось ранее, 12-этажное здание обрушилось в городе Серфсайд в округе Майами-Дейд в ночь на 24 июня. Согласно официальным данным, погиб один человек, судьба 99 человек остается неизвестной. В районе происшествия ограничено движение транспорта. На месте работают сотрудники полиции и пожарных служб.-0-

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