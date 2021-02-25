Байден отменил указ Трампа о запрете въезда в США для некоторых категорий иностранцев

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Джозеф Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа об ограничении въезда на американскую территорию для ряда категорий иностранных граждан. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома, сообщает ТАСС.

"Приостановление въезда для иммигрантов, представляющих риск для рынка труда в США в ходе экономического восстановления от последствий вспышки коронавируса, не отвечает интересам США. Наоборот, это вредит США, - отмечается в тексте. - Соответствующие решения отменяются".

Дональд Трамп 22 апреля 2020 года подписал указ о 60-дневном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий из-за негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции. Действие указа неоднократно продлевалось.-0-