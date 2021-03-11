Байден подписал новый пакет мер стимулирования экономики на $1,9 трлн

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11 марта 2021, 23:36

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11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Джо Байден подписал утвержденный ранее Конгрессом новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Такую информацию приводит ТАСС.

"Эта историческая законодательная инициатива направлена на восстановление основного стержня этой страны и дает людям этой страны, работающим людям, представителям среднего класса, тем, кто построил эту страну, хорошую возможность", - сказал Байден.

Одобренная американскими законодателями инициатива базируется на предложенной Байденом программе по преодолению экономических последствий распространения нового коронавируса. Пакет мер предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. В рамках программы многие американцы получат единовременную выплату в размере $1 400.-0-

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