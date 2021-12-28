Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год объемом около $770 млрд

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год (начался 1 октября) объемом около $770 млрд. Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает ТАСС.

В нем отмечается, что президент подписал закон об ассигнованиях на 2022 финансовый год, главным образом на программы Министерства обороны США и военное строительство, на программы Министерства энергетики США в сфере национальной безопасности и на программы в сфере разведки.

Ранее обе палаты Конгресса США одобрили проект оборонного бюджета объемом около $770 млрд. Помимо прочего, он содержит положение о выделении $4 млрд на программу европейской инициативы по сдерживанию, которая направлена против России. На военную помощь Украине предполагалось выделить $300 млн, еще $150 млн будут потрачены на "сотрудничество в области безопасности со странами Балтии".

Согласованный документ также предусматривает выделение более $7 млрд на программы, связанные с регионами Индийского и Тихого океанов. В проект также было включено положение о создании комиссии для изучения американской военной кампании в Афганистане и запрет на передачу средств и ресурсов Пентагона радикальному движению "Талибан".

При этом из согласованной версии проекта бюджета ранее были исключены инициативы о санкциях против газопровода "Северный поток - 2", суверенного долга РФ и возможности введения рестрикций в отношении 35 россиян, включая министров, крупных российских бизнесменов, общественных деятелей, журналистов. Эти инициативы ранее вошли в качестве поправок к версии оборонного бюджета, принятой осенью Палатой представителей. Одобренный конгрессменами законопроект после этого начал рассматривать Сенат, но из-за разногласий между республиканцами и демократами он так и не был утвержден. В связи с этим представители профильных комитетов верхней и нижней палат Конгресса подготовили новую, компромиссную версию проекта бюджета.

Администрация президента США Джо Байдена весной запрашивала у контролируемого демократами Конгресса на оборонные нужды $753 млрд. В ходе консультаций эта сумма была увеличена. Объем оборонного бюджета на 2021 финансовый год составлял около $740 млрд.-0-