Байден подписал указ о возвращении США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джозеф Байден в первый день на посту президента США подписал 15 указов, среди которых распоряжение о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), а также к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время первого брифинга новой администрации Байдена для журналистов, сообщает ТАСС.

"Сегодня у нас был очень напряженный и энергичный день, как вы все знаете. Но я хочу воспользоваться моментом, чтобы вкратце рассказать о 15 (подписанных Байденом) исполнительных указах, - сказала она. - Для борьбы со смертоносным вирусом президент ввел 100-дневный режим ношения масок, равно как и обеспечение обязательного ношение масок в государственных учреждениях. Президент отправил исполнительный указ об отмене решения Дональда Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения. Это укрепит наши усилия, позволит взять ситуацию с пандемией под контроль, укрепив глобальное здравоохранение".

Кроме того, Джозеф Байден продлевает мораторий на выселение граждан, оказавшихся без средств в результате вызванного коронавирусом кризиса. "Пандемия также ударила по миллионам американцев, которые брали федеральные займы на обучение. Президент обратился к Министерству образования за продлением заморозки выплат по образовательным кредитам", - добавила пресс-секретарь.

Помимо этого, США возвращаются к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, прекращается режим чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе и федеральное финансирование строительства ограждений на границе с Мексикой. Среди других мер - отмена проекта по прокладке нефтепровода Keystone XL между США и Канадой, снятие запрета на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран.

"Вводится мораторий на сдачу в аренду территорий арктической зоны для добычи нефти и природного газа, правительством предпринимаются усилия по обеспечению расового равенства, - сказала Джен Псаки. - Президент поручил министру внутренней безопасности в консультации с генеральным прокурором принять все надлежащие меры для укрепления программы защиты детей мигрантов DACA, что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми. Сегодня президент также отправил в Конгресс законопроект о гражданстве для мигрантов, предоставляющий усердно работающим людям, живущим здесь десятилетиями, возможность получения гражданства".-0-