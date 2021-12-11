Байден подписал законопроект об ускоренном процессе повышения лимита госдолга

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Джо Байден подписал одобренную ранее обеими палатами Конгресса инициативу, благодаря которой законодатели в ближайшее время смогут утвердить повышение потолка госдолга по упрощенной процедуре, сообщает ТАСС.

"Я только что подписал законопроект об ускоренном процессе повышения нашего лимита долга", - сообщил американский лидер в Twitter.

Как поясняла ранее газета Hill, теперь в обеих палатах Конгресса должно будет пройти голосование по основному законопроекту о повышении потолка госдолга. Для его утверждения потребуется простое большинство голосов, которое есть у демократов и в Сенате, и в Палате представителей. Законодатели пока не объявили, насколько будет предложено повысить лимит заимствований.

Как отмечает портал Axios, речь о единоразовом использовании меры. Инициатива не предполагает, что в дальнейшем все законопроекты о потолке госдолга будут утверждаться по ускоренной процедуре.

Джо Байден 14 октября утвердил повышение потолка госдолга на $480 млрд, до $28,9 трлн, для покрытия расходов до 3 декабря 2021 года.

Министр финансов США Джанет Йеллен в ноябре призвала законодателей принять законопроект о потолке госдолга, поскольку иначе после 15 декабря может возникнуть нехватка средств для финансирования работы федерального правительства.-0-