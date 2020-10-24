Байден потратил на телерекламу больше всех претендентов на пост президента США в истории

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат в президенты США от демократической партии Джозеф Байден во время предвыборной кампании потратил на телевизионную рекламу больше, чем любой другой претендент на этот пост за всю историю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Hill.

Согласно имеющимся данным, на оплату телерекламы во время кампании Байдена с момента ее начала в 2019 году ушло $582 млн. При этом только за последнюю неделю было потрачено $45 млн. По тратам на рекламу кандидат от демократов обходит своего соперника-республиканца действующего президента Дональда Трампа, который за последние два года израсходовал на эти цели $342 млн.

Кроме того, в рамках кампании Джозефа Байдена до 10 ноября закуплено эфирное время на $57 млн.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.-0-