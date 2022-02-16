Байден: санкции против России могут ударить по США и привести к росту цен на топливо

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможное введение новых санкций Запада против России могут ударить по США и привести к росту цен на топливо. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, сообщает ТАСС.

"Я не буду притворяться, что это будет безболезненно. Это может сказаться на ценах в энергетической сфере. Так что мы предпринимаем активные шаги, чтобы облегчить давление на наши энергетические рынки и противодействовать росту цен путем координации с крупнейшими поставщиками и потребителями энергии, чтобы задействовать все инструменты в нашем распоряжении и помочь с ценами на бензин", - сказал Джо Байден.

"Но американский народ понимает, что за защиту демократии и свободы приходится платить. Это дело, которое объединяет и республиканцев, и демократов", - заявил президент США.

При этом Джо Байден отметил, что если эту цену не заплатить сейчас, то в будущем "она будет выше".

По словам главы Белого дома, страны Запада введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов в случае агрессии против Украины, а также не допустят начала работы трубопровода "Северный поток - 2".

В последнее время в странах Запада, а также в Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.-0-