Байден согласился стать кандидатом от демократов на пост президента США

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джозеф Байден согласен баллотироваться на пост президента США в качестве кандидата от демократов. Об этом он заявил на партийном съезде, который проходит в виртуальном формате в Милуоки (штат Висконсин), сообщает ТАСС.

"С большой гордостью и со смирением я принимаю предложение баллотироваться в президенты США", - подчеркнул Джозеф Байден. Он заверил, что в случае победы будет упорно трудиться и в интересах тех, кто не голосовал за него. "Даю слово: если вы доверите мне пост президента, я буду полагаться на лучшее во всех нас, не на худшее", - сказал политик.

Джозеф Байден выразил готовность в случае победы на выборах служить всем американцам вне зависимости от партийных предпочтений. "Несмотря на мою партийную принадлежность, я буду президентом для всей Америки. Я буду работать на благо тех, кто не поддерживал меня, столь же усердно, как ради тех, кто проголосовал за меня. Работа президента заключается в том, чтобы представлять каждого из нас. Сейчас не время говорить о партиях. Настал момент говорить обо всей Америке", - заявил он.

Демократическая партия США 18 августа утвердила Джозефа Байдена своим кандидатом в президенты. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет Дональд Трамп.-0-