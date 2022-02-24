Байден сообщил, что отношения США и РФ сейчас фактически полностью разрушены

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Джо Байден исходит из того, что отношения между Вашингтоном и Москвой сейчас уже фактически полностью разрушены в свете последних событий. Такую информацию сообщает ТАСС.

Об этом американский лидер заявил в четверг в Белом доме, выступая с речью, которая касалась решения России о проведении специальной военной операции.

Президент США Джо Байден обратил внимание, что в настоящий момент он не планирует проводить переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Лидер США сообщил, что американские власти вводят новые жесткие санкции против РФ и ограничения на экспорт в страну.

"Сегодня я разрешаю ввести дополнительные жесткие санкции и новые ограничения на то, что можно экспортировать в Россию. Это повлечет серьезные издержки для российской экономики как незамедлительно, так и со временем. Мы специально разработали эти санкции таким образом, чтобы увеличить долгосрочный эффект для России и минимизировать воздействие на Соединенные Штаты и на наших союзников", - сказал американский лидер.

"Я говорил сегодня с партнерами по G7. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах, быть частью глобальной экономики. Мы остановим возможности для финансирования и развития российских вооруженных сил", - добавил президент США Джо Байден.

Соединенные Штаты вводят ограничительные меры в отношении ВТБ и ряда других крупных российских банков, их американские активы будут заморожены.

Байден заявил, что американские власти продолжают рассматривать возможность введения санкций против российского президента Владимира Путина. Журналисты напомнили главе государства его слова о том, что "крупные страны не могут блефовать", и спросили, находится ли на рассмотрении возможность введения персональных санкций против Путина. "Это не блеф, это рассматривается", - отметил американский лидер. Его переспросили, имеет ли он в виду санкции против российского лидера. "Да", - ответил Байден.

Американский лидер уточнил, что Вашингтон не намерен отправлять свои войска в Украину. При этом допускает возможность развернуть дополнительные американские силы в Германии в свете последних событий.

"И теперь я разрешаю в качестве элемента ответных мер НАТО развертывание дополнительных сил США в Германии, включая некоторые американские силы, которые Министерство обороны США привело в состояние готовности несколько недель назад", - отметил американский лидер.-0-