Байден: США должны применять военную силу на мировой арене лишь в крайних случаях

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты должны прибегать к применению военной силы на мировой арене лишь в крайних случаях. Об этом президент США Джозеф Байден заявил при посещении Пентагона, сообщает ТАСС.

"Центральная и неотъемлемая миссия Министерства обороны заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны наших врагов и, если потребуется, вести боевые действия и побеждать в войнах, чтобы Америка оставалась в безопасности. Что ж, я считаю, что сила должна быть крайней мерой, а не первой", - сказал американский лидер.

При этом Джозеф Байден подчеркнул: как верховный главнокомандующий, он никогда не будет колебаться в вопросе использования силы для защиты жизненно важных интересов американского народа и союзников по всему миру, когда это необходимо. "Я буду работать с министром обороны США Ллойдом Остином, с лидерами по всему миру над тем, чтобы положить конец войнам, которые тянулись слишком долго, продолжая при этом работать над тем, чтобы террористические угрозы не могли подвергать риску безопасность американцев", - добавил Джозеф Байден.-0-