Байден: США не станут сокращать военное присутствие в Европе

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. США не намерены сокращать военное присутствие в Европе - напротив, Вашингтон может увеличить численность контингента в восточной части Старого Света. Об этом на пресс-конференции заявил президент США Джо Байден, сообщают РИА Новости.

"Нет, - сказал Байден, отвечая на вопрос, могут ли США и РФ обсуждать вопрос сокращения численности американских войск в Восточной Европе. - Мы намерены увеличить численность войск в Румынии и других странах, если он (президент РФ Владимир Путин. - Прим. РИА Новости) вторгнется. У нас есть священное обязательство защищать эти страны", - указал американский лидер.

При этом Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин не хочет войны. "Я думаю, он все еще не хочет какой-либо полноценной войны", - заявил Джо Байден. Он подчеркнул, что во время бесед с Владимиром Путиным они понимали друг друга.

Джо Байден также не исключил проработки требования России к США не размещать стратегическое вооружение в Украине. "Две вещи, которые он (президент РФ Владимир Путин. - Прим. РИА Новости) сказал мне, что хочет: первое - Украина никогда не вступит НАТО, второе - в Украине не будет стратегического вооружения. Мы можем выработать что-нибудь по второму пункту", - сказал Джо Байден.

Президент США также заявил, что очень обеспокоен вероятностью втягивания НАТО в потенциальный конфликт в Украине, и выразил надежду на то, что его российский коллега Владимир Путин осознает близость полномасштабной ядерной войны. "Я очень обеспокоен тем, что это может вылиться в единственную войну, которая хуже, чем намеренная, - ненамеренную. Я обеспокоен тем, что это может очень легко выйти из-под контроля", - ответил он на вопрос о вероятности столкновения России с НАТО из-за Украины.

При этом Джо Байден рассказал, что в НАТО нет единства по ситуации в Украине. Он отметил, что оценки стран НАТО о действиях в случае эскалации ситуации вокруг Украины различны. Президент США также заявил, что вероятность вступления Украины в НАТО в ближайшей перспективе невелика.

Джо Байден высказался и по поводу санкций в отношении России. По его словам, Вашингтон готовит для России "никогда не виданные санкции" на случай эскалации ситуации вокруг Украины. В частности, ограничения могут включить в себя запрет для России на операции в долларах. При этом Джо Байден признал, что такие санкции негативно скажутся на американской и мировой экономике.

Как отмечают РИА Новости, Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.-0-