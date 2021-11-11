Байден: уровень потребительских цен в США остается слишком высоким

11 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Уровень потребительских цен в США остается слишком высоким. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая в Балтиморе (штат Мэриленд), сообщает ТАСС.

"Сегодня я хотел бы поговорить об одних из самых насущных для жителей Америки экономических вопросов. Первое - это снижение цен. Второе - обеспечение того, чтобы наши магазины были заполнены товарами. Третье - возвращение большого числа людей назад к работе. Сегодняшний экономический доклад показал, что уровень безработицы продолжает падать, но потребительские цены все еще слишком высоки. Все, от галлона бензина до буханки хлеба, стоит дороже. Мы все еще сталкиваемся с проблемами, мы должны их решать", - сказал президент США.

Глава государства подчеркнул, что многие люди ощущают неопределенность по поводу экономики. "И мы знаем, почему. Они видят высокие цены", - отметил глава Белого дома.

Ранее Министерство труда США сообщило о том, что потребительские цены в стране за последние 12 месяцев выросли на 6,2%, что стало наивысшим показателем с ноября 1990 года. При этом в октябре показатель увеличился на 0,9% по сравнению с сентябрем. Как подчеркивала газета The Hill, эксперты ожидали более низких темпов роста инфляции: на 0,5% за октябрь и 5,8% за период в 12 месяцев. Ранее Джо Байден, комментируя упомянутый доклад Минтруда, заявил, что снижение цен, в том числе на энергоресурсы, является одним из приоритетов его политики.

Темпы роста инфляции резко увеличились после нескольких лет пребывания на необычно низком уровне, в основном благодаря восстановлению американской экономики. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в начале ноября указывал на риск дальнейшего повышения инфляции в стране. Глава ФРС при этом отметил, что ситуация может нормализоваться в долгосрочной перспективе.-0-