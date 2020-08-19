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19 августа 2020, 08:41

Байден утвержден кандидатом в президенты США от демократов

Джозеф Байден. Фото AP
Джозеф Байден. Фото AP

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демократическая партия США утвердила 18 августа своим кандидатом в президенты на ноябрьских выборах Джозефа Байдена. Это решение принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин), сообщает ТАСС.

Голосование из-за пандемии проходило в виртуальном формате. Представители делегаций американских штатов и заморских территорий поочередно объявляли о том, за кого их делегаты отдают свои голоса - за Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Он был основным соперником Байдена во внутрипартийной борьбе, но в апреле вышел из гонки.

Джозеф Байден перешагнул минимально необходимый порог голосов (2374), когда свое решение огласили представители делегации Северной Каролины. В общей сложности он получил более 3550 голосов, Берни Сандерс - свыше 1150.

Представитель Демократической партии констатировал, что Джозеф Байден официально выдвинут от нее кандидатом в президенты и приглашен выступить с речью о согласии на это. Ожидается, что это произойдет 20 августа. "Благодарю вас всех от всего сердца. Это очень важно для меня и моей семьи. Увидимся в четверг (20 августа. - Прим. БЕЛТА)", - заявил Байден во время краткого видеообращения к делегатам съезда из Уилмингтона (штат Делавэр). В левой руке он держал защитную маску, рядом с ним стояла его супруга Джилл, на заднем плане были видны их внуки.

Джилл Байден также записала видеообращение для съезда Демократической партии. Супруга кандидата в президенты выразила уверенность, что сердце американской нации все еще бьется с добротой и храбростью. "Джо Байден сейчас борется за саму душу Америки, - заявила она. - Груз, который мы несем, очень нелегок, и нам нужен кто-то с сильными плечами. Я знаю, что если мы доверим нашу нацию Джо, он сделает для ваших семей то же, что сделал для нашей - объединит нас в единое целое".

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Кандидатом от республиканцев будет действующий президент Дональд Трамп.-0-

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