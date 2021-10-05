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05 октября 2021, 09:10

Байден: возможный дефолт в США поставит под угрозу статус доллара как мировой валюты

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потенциальный дефолт, который может произойти в случае, если Конгресс США не согласует поднятие потолка государственного долга, поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, сообщает ТАСС.

"Неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли, а не новые. Это подорвет надежность ценных бумаг Минфина, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты", - сказал американский лидер.

"Кредитный рейтинг Америки будет понижен, ставки по кредитам поднимутся", - добавил Джо Байден, призвав своих политических оппонентов - республиканцев - перестать противостоять поднятию Конгрессом потолка государственного долга. "Республиканцы не просто отказываются выполнять свою работу, но также и грозят использовать свои полномочия, чтобы помешать нам выполнить нашу работу - уберечь экономику от катастрофического события… Мы просто просим их не использовать процедурные лазейки, чтобы помешать нам делать работу, которую они выполнять не будут. Вы не хотите помочь спасти страну, тогда уйдите с дороги, чтобы не разрушить ее", - добавил президент США.

Джо Байден назвал поведение республиканцев безрассудным и опасным. "США - это страна, которая платит по своим счетам. Так было всегда. С самого начала мы никогда не допускали невыполнения своих обязательств по платежам… Повышение лимита госдолга обычно представляет собой двухпартийный шаг. И так должно быть. Этого не происходит сегодня. Причина, по которой нам нужно поднять лимит госдолга, отчасти связана с безрассудной налоговой политикой и расходами при предыдущей администрации Трампа", - утверждал Джо Байден.

Президент США заявил: он не может дать гарантию того, что дефолта США по их долговым обязательствам не произойдет. Американский лидер подчеркнул, что решение этой проблемы будет зависеть от действий республиканцев в Конгрессе.

Ему был задан вопрос о том, возможна ли ситуация, при которой США не смогут расплатиться по своим долговым обязательствам. "Я не могу поверить в то, что конечный итог будет именно таким, потому что последствия этого будут настолько мрачными. Я в это не верю. Но могу ли я это гарантировать (что дефолта не будет. - Прим. ТАСС)? Если бы я мог, я бы это сделал, но я не могу", - ответил Джо Байден.

"Это зависит от Митча Макконнелла", - заявил также президент, имея в виду лидера республиканцев в Сенате Конгресса США.

Митч Макконнелл 4 октября направил главе Белого дома письмо, в котором дал понять, что американской администрации не следует рассчитывать на помощь республиканцев в решении проблемы с лимитом госдолга. Он посоветовал Джо Байдену обращаться непосредственно к демократам в Конгрессе с этим вопросом. По словам Митча Макконнелла, республиканцев не устраивает ситуация, при которой демократы хотят от них помощи с госдолгом, однако во всех остальных вопросах фактически игнорируют их мнение. "Вот уже два с половиной месяца мы предупреждаем, что если ваша партия хочет править в одиночку, то и с лимитом госдолга она должна разбираться в одиночку", - написал Митч Макконнелл.

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса одобрила приостановку действия лимита государственного долга до 16 декабря 2022 года. Теперь законопроект должен будет рассмотреть Сенат. Американские СМИ с большой степенью вероятности прогнозируют, что там он не пройдет из-за противодействия республиканцев.

Ранее другой законопроект - о приостановке действия лимита госдолга до конца 2022 года и временном финансировании федерального правительства до 3 декабря текущего года - был одобрен Палатой представителей, но затем не прошел процедурное голосование в Сенате из-за препон со стороны республиканцев. Тогда демократы предприняли новую попытку приостановить лимит госдолга, разделив две эти инициативы: они вновь вынесли на голосование в Палате представителей вопрос о госдолге, но уже без привязки к временному финансированию федерального правительства.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее сообщила в письме американским законодателям, что ресурсы возглавляемого ею ведомства будут полностью исчерпаны вскоре после 18 октября, если Конгресс к этой дате не поднимет потолок государственного долга или же не приостановит лимит заимствований во избежание дефолта. Она призвала законодателей принять меры как можно скорее.

Потолок госдолга не позволяет Минфину США выпускать новые гособлигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня госдолга либо определенной даты. Этот уровень достиг $22 трлн в августе 2019 года, и его рост был приостановлен до конца июля 2021 года. Поскольку законодатели не успели поднять его, с 1 августа уровень задолженности достиг законодательно установленной максимальной величины.-0-

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