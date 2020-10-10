Бакиев: мир и безопасность - главные ценности любого государства

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир и безопасность - главные ценности любого государства. Глядя на соседей, белорусам нужно делать выводы. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, сообщает БЕЛТА.

"Урок должен быть один - надо ценить безопасность, мир в любом государстве. И, глядя на соседей, белорусам надо делать выводы. Я сколько за это время посмотрел высказываний, простых, рядовых граждан Украины. Они говорят: вот мы пожинаем плоды. Мир, стабильность и независимость государства очень дорого стоят. Это нужно ценить", - отметил Курманбек Бакиев.

По его словам, частые смены власти, особенно, под внешним воздействием, ни к чему хорошему привести не могут. "Если бы в Беларуси удалось сделать переворот под внешним воздействием, уверяю вас, в ближайшее время белорусы поняли бы, что произошло со страной. Разорвали бы ее на куски. Об экономике и говорить не приходится. Локти кусали бы, но поздно было бы. Слава Богу, что сохранили", - подчеркнул политик.

Курманбек Бакиев руководил Кыргызстаном с 2005 по 2010 годы. Но после очередного переворота был вынужден покинуть страну. Второй родиной для него стала Беларусь. Здесь политик живет уже 10 лет.-0-.