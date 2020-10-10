Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала на своей странице в Facebook, что азербайджанские вооруженные силы предприняли атаку в местности Караханбейли в Нагорном Карабахе. "Игнорируя объявленное 10 октября с 12.00 гуманитарное прекращение огня, азербайджанские подразделения в 12.05 предприняли атаку на участок Караханбейли. Подразделения армии обороны Арцаха предпринимают соответствующие меры по пресечению атаки противника", - заявила она. Позже Шушан Степанян сообщила об атаках азербайджанских вооруженных сил на юге Нагорного Карабаха и обстреле города Гадрут.

АзерТАДЖ

В свою очередь Минобороны Азербайджана заявило о попытке наступления армянских сил на ряде направлений в Нагорном Карабахе. "Несмотря на достижение договоренности о прекращении огня, армянская армия предприняла попытку наступления на Агдере-Тертерском и Физули-Джебраильском направлениях", - говорится в сообщении. Оборонное ведомство отметило, что все попытки были успешно пресечены подразделениями азербайджанской армии.

Как сообщалось, Армения и Азербайджан согласовали прекращение огня с 12.00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших. Кроме того, стороны договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.-0-