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07 октября 2020, 16:36

Баку вернется за стол переговоров по окончании фазы боевых действий в Нагорном Карабахе - Алиев

Ильхам Алиев. Фото из архива ТАСС
Ильхам Алиев. Фото из архива ТАСС
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7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Азербайджан намерен вернуться за стол переговоров после окончания фазы боевых действий в Нагорном Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому "Первому каналу", сообщает ТАСС.

"Когда закончится фаза военного противостояния, естественно, мы вернемся за стол переговоров. Кстати, Азербайджан с самого начала боевых действий говорил, что не выходит из переговорного процесса. Мы рассчитываем на политическое урегулирование, но оно должно быть урегулированием", - сказал азербайджанский лидер.

Ильхам Алиев также заявил, что политическое урегулирование карабахского конфликта должно быть подкреплено гарантиями ведущих стран мира, при этом их состав может не ограничиваться сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Россией, Францией и США. "Если говорить о мире, то в первую очередь я вижу его как политическое урегулирование, которое было бы всеобъемлющим, долгосрочным, вечным при серьезных гарантиях ведущих стран мира, тех стран, которые будут приемлемы как для Азербайджана, так и для Армении, - отметил он. - Не исключаю, что состав этих стран может быть иным, нежели сегодня состав Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей".

Азербайджанское население должно вернуться в места своего проживания после урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха, при этом армяне и азербайджанцы должны жить вместе, считает Ильхам Алиев. "В конце 1980-х годов на территории Нагорного Карабаха 75% составляло армянское, а 25% - азербайджанское население", - напомнил он.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха вышел за региональные рамки. "Ситуация уже вышла из региональных рамок, я имею в виду регион конфликта вокруг Нагорного Карабаха", - высказал мнение премьер-министр в эфире программы "Время покажет" российского "Первого канала", сообщает ТАСС.

Никол Пашинян. Фото из архива ТАСС
Никол Пашинян. Фото из архива ТАСС

По словам Никола Пашиняна, поскольку в конфликте присутствуют радикалы, международные террористы, это уже составляет опасность для всех стран большого региона. "И это очаг угрозы для безопасности всего мира", - добавил он.

Премьер-министр Армении также заявил о необходимости компромиссов для разрешения любого конфликта, в том числе в Нагорном Карабахе. "В любом конфликте, если мы реально хотим разрешить этот конфликт, нужны компромиссы. Армянская сторона всегда была готова к компромиссам. Если Азербайджан будет готов к компромиссам, то это будет менять ситуацию", - подчеркнул Никол Пашинян.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Счет убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения, уже идет на сотни.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими к нему районами.-0-

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