Бали останется закрытым для туристов до конца года

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индонезийский курортный остров Бали будет закрыт для иностранных туристов до конца 2020 года. На это повлияла ситуация с коронавирусом в Индонезии, сообщает газета The Jakarta Post.

Ранее планировалось открыть Бали для туристов 11 сентября, однако из-за сложной ситуации с распространением COVID-19 в Индонезии и мире в целом правительство страны приняло решение отложить прием иностранных граждан. "Правительство по-прежнему запрещает гражданам Индонезии выезжать за границу до конца 2020 года. Также мы не можем открыть границы для иностранных путешественников до конца текущего года, поскольку ситуация в Индонезии, включая Бали, не является безопасной для их приема", - заявил губернатор Бали Ваян Костер.

Он привел в пример ряд других стран, которые также по-прежнему запрещают своим гражданам выезд за границу. Австралия не разрешает своим гражданам выезжать за границу до 2021 года. Аналогичное решение принято в КНР, Республике Корея, Японии и многих европейских странах.

Пандемия нанесла серьезный удар по экономике провинции Бали, 80% которой зависит от туризма. ВВП Бали во втором квартале 2020 года сократился на 10,98%. Не менее 2667 человек, занятых в туристическом секторе, потеряли работу, а 73 631 человек вынужден взять неоплачиваемый отпуск.

В 2019 году Бали посетили более 6 млн иностранных туристов, что составляет более трети от общего числа туристов в Индонезии. Правительство предупредило в апреле, что из-за пандемии Индонезия может потерять в этом году более $10 млрд доходов от туризма.

По последним данным, в Индонезии подтверждено более 155 тыс. случаев COVID-19, скончались более 6,7 тыс. зараженных.-0-