Баллон с газом взорвался в здании Института физической химии в Москве

16 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Баллон с газом взорвался в Институте физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина в Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел в здании института на Ленинском проспекте. "Во время опыта взорвался баллон с углекислым газом. В кабинете частично выбило стекла", - сказал источник.

Пожара не последовало. По предварительным данным, пострадали два человека.-0-