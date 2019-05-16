Баллон с газом взорвался в здании Института физической химии в Москве

16 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Баллон с газом взорвался в Институте физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина в Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Инцидент произошел в здании института на Ленинском проспекте. "Во время опыта взорвался баллон с углекислым газом. В кабинете частично выбило стекла", - сказал источник.
Пожара не последовало. По предварительным данным, пострадали два человека.-0-
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