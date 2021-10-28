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28 октября 2021, 12:58

Baltnews: используя миграционный кризис, НАТО концентрирует свои силы у границ Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под предлогом борьбы с нелегальными мигрантами Польша стягивает войска к границе с Беларусью. И не просто польских военных, а солдат НАТО, пишет Baltnews.

"Противостояние по линии Запад - Восток продолжается, и происходит это в результате параноидальной активности именно западной стороны. Главным объектом атак является Беларусь, в которой Западу никак не удается провести цветную революцию, чтобы привести к власти очередную свою марионетку", - говорится в материале Baltnews.

Сегодня периметр белорусских границ практически охватывается идеологическими фронтами: польским, литовским и теперь уже украинским. Запад, согласно своей логике, почему-то решил, что за созданный им мировой миграционный кризис расплачиваться почему-то должна Беларусь. Чтобы закрыть свою границу для мигрантов, польские власти готовы предпринять самые жесткие меры. Охрану границы с Беларусью они увеличивают за счет солдат и доводят эту цифру уже до десяти тысяч.

"Мы увеличиваем число солдат, помогающих Пограничной страже, на 2,5 тыс. Уже в ближайшее время за непроницаемостью границы будут следить около десяти тысяч военных из 12-й, 16-й и 18-й дивизий", - заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в своем аккаунте в Twitter.

В минувшие выходные на польско-белорусской границе произошел инцидент. Очевидно, группы мигрантов, доведенные до отчаяния, при попытке проникнуть на территорию Польши, а значит и на территорию Евросоюза, оказали польским солдатам физическое сопротивление. Пограничная охрана Польши сообщила, что при попытке нелегальных мигрантов устроить штурм границы получили ранение несколько солдат. "Агрессивные группы примерно из 60 и 70 человек бросали в сотрудников Пограничной стражи и солдат Войска польского камни и ветки. Два солдата попали в госпиталь", - говорится в сообщении.

Безусловно, польские солдаты, раненные камнями и ветками, заслуживают сострадания. Но при этом западные СМИ сохраняют полнейшее молчание о том, что выпало на долю этих самых нелегальных мигрантов. Об этом уже сообщили белорусы. Польские силовики не постеснялись избить беременную женщину, которая в результате побоев потеряла ребенка.

"Беженцам угрожали и применяли физическую силу, чтобы заставить нарушить границу в Беларусь. При этом беременную женщину несколько раз ударили ногой в живот. Как рассказал сын женщины, это сделал на глазах у него и ее мужа "пожилой польский военнослужащий с одной звездой на погонах". После этого у женщины открылось кровотечение", - сообщает пресс-служба государственного пограничного комитета Беларуси.

Не собираются отставать от польских вояк и их литовские коллеги. Министр обороны республики Арвидас Анушаускас заявил, что литовские военные при угрозе их жизни имеют право открыть огонь на поражение. "Я могу сказать, что если бы жизни наших солдат были в опасности, они бы применили оружие. Конечно, на своей территории, но они имеют на это право", - сказал министр.

При этом можно не сомневаться, что право на определение степени угрозы жизни будет принадлежать исключительно натовским военным. Страшно даже представить, какой урон пограничникам и солдатам может нанести нелегальный мигрант, вооруженный веткой. Поэтому литовский министр обороны, как и его польский коллега, говорит о том, что и официальный Вильнюс увеличит воинский контингент на границе с Беларусью.

Главное заключается в том, что сегодня нелегальных мигрантов пытаются затолкнуть на территорию Беларуси, возлагая при этом ответственность за кризис на Александра Лукашенко и Россию. Надо было бы напомнить западным "демократам", что нелегальных мигрантов в Европу приглашала экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

"Кому не памятен эпический плач западных "демократов" о Берлинской стене, сколько слез было пролито по этому поводу. Тем более удивительно, что на этом фоне никто не хочет замечать, как сегодня "цивилизованный Евросоюз" строит свою стену на границе с Беларусью", - пишет Baltnews.

Используя миграционный кризис как еще один повод для обострения ситуации, НАТО концентрирует свои силы у границ Беларуси. В город Бяла-Подляска, который находится в 46 км от Бреста, перебрасываются подразделения 10-й бронекавалерийской бригады, которые оснащены немецкими танками Leopard.

Разумеется, Президент Беларуси, как и весь белорусский народ, не могут не помнить, что немецкие танки не в первый раз стоят у Бреста. Пора бы натовским генералам понять, что Россия и Беларусь не допустят повторения лета 1941-го года. Александр Лукашенко прямо зафиксировал на этом внимание своих помощников, призывая тщательно отслеживать ситуацию на белорусской границе. "Вовремя подсказывайте. Негодяи крайние. Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь", - заявил Александр Лукашенко.

А возможность развязывания "войнушки", реально существует. Руководство сопредельных с Беларусью стран по приказу Вашингтонского обкома взяло курс не резкую конфронтацию с Беларусью. Но самое печальное заключается в том, что к Литве, Латвии, Эстонии и Польше присоединилась Украина, фактически открывая новый фронт, протяженностью в 1084 км.

Сегодня, атакуя Беларусь, рассматривая ее как передовой форпост, коллективный Запад в первую очередь пытается навести цель на Россию. "Видно, уроки истории ничему не учат, а историческая память на Западе подводит. А ведь именно она должна постоянно напоминать, что все коллективные походы на Восток заканчивались разгромом то в Париже, то в Берлине", - отмечает Baltnews.-0-

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Беларусь граница миграция НАТО
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