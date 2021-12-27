Baltnews: Литва не закроет кризис с беженцами, пока не закончатся бонусы

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миграционный кризис стал самым большим вызовом для Литвы в 2021 году, который сумели монетизировать не только криминальные круги, но и те, кто повыше, пишет Baltnews.

Неизвестно, кто из сотрудников Службы охраны государственной границы (СОГГ) Литвы первым обозвал нелегальных мигрантов из Центральной Азии и Африки черными тараканами, но оскорбительное прозвище закрепилось за ними намертво. Призыв "Тапкой их, тапкой!" стал неофициальным девизом СОГГ, перед которой МВД поставило задачу всеми силами отпугивать беженцев, вытеснять их в Беларусь.

Вильнюс рассматривает нелегальный трафик мигрантов по "северному коридору" как гибридную атаку против Европы, но в первую очередь - против Литвы. Речь об этом власть ведет со всех трибун, до которых в состоянии дотянуться.

Например, в сентябре президент Гитанас Науседа на сессии Генассамблеи ООН выступил с докладом. Он очень хотел, чтобы ООН идентифицировала поток нелегалов как проблему общемирового уровня и как "беспрецедентную гибридную атаку", приняла соответствующие решения и помогла Восточной Европе локализовать конфликт, в устах докладчика получивший название "горячей точки". Однако из задуманного ничего не вышло.

Тут же Россию обвинили не только в потворстве Беларуси, но и в непосредственном участии в необъявленной "гибридной войне". В Брюсселе в "расширенный формат атакующих Литву" не поверили, посоветовали литовцам заниматься не болтовней, а делом.

К слову, ЕС отказался финансировать строительство физического барьера на литовско-белорусской границе. Его возводят, но за счет литовских налогоплательщиков и благотворительной помощи партнеров, присылающих в дар МВД Литвы "гармошку" из колючей проволоки. Говорят, что ограждение длиною почти в 700 км удастся создать лишь к 2025 году. Останется ли в нем нужда? Этот вопрос открыт.

Литва сама виновата в сложившейся приграничной ситуации. Никогда прежде ЕС не додумывался трогать отлаженный и надежный механизм охраны границы между собой и восточными соседями. Наоборот, материально и технически способствовал ее укреплению и экстрадиции тех беженцев, которые пытались прорваться в вожделенную Европу. Но именно по инициативе Литвы механизм в области охраны госграницы был сломан. Никаких программ и даже контактов между Евросоюзом и Беларусью не осталось.

Выяснился также вопиющий факт: 30 лет литовские чиновники разбазаривали европейские деньги, выделяемые на обустройство восточного участка границы ЕС. Куда шли средства - совершенно непонятно, найти невозможно.

По состоянию на конец 2021 года на территории Литвы находятся примерно 4,3 тыс. нелегальных мигрантов. Их судьба мало кому интересна, права их нарушаются массово. Рано или поздно, но Вильнюсу придется объясняться в Европейском суде по правам человека относительно невыносимых условий, созданных для беженцев в центрах временного пребывания.

Список нарушений пополнился новым фактом: страдающим от непривычно низких температур азиатам и африканцам, больным, переохладившимся и обмороженным, невозможно передать зимнюю обувь, теплую одежду, одеяла. Оказывается, по распоряжению главы МВД Агне Билотайте этим должны заниматься исключительно СОГГ. Ее директор генерал Рустам Любаев доложил: нуждающимся уже передана четвертая часть всех запасов гуманитарных пакетов.

Вроде бы хорошая новость. Однако руководители неправительственных организаций и лично председатель парламентского комитета по правам человека Томас Раскявичюс уличили генерала в подлоге: в гумпакет упаковано печенье, суп "Роллтон", банка мясных консервов, другие долгоиграющие продукты, но обуви и спальных мешков нет и никогда не было. При этом пограничники запрещают давать нелегалам теплые вещи, которые готовы поставлять активисты НПО.

Депутаты Сейма Литвы из числа консерваторов, в частности, Жигимантас Павиленис и Аудронюс Ажубалис потребовали от коллег отказаться "от бредовых идей о помощи вещами, не мешать пограничникам выполнять решения руководства МВД, иначе появятся условия для хаоса и провокаций". О том, что в приграничье замерзают маленькие дети, сытые и по сезону отлично одетые дяденьки даже не думают.

У многих рядовых жителей складывается впечатление, что трафик нелегальных мигрантов очень выгоден консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы". По итогам парламентских выборов в октябре 2020 года она получила власть. Спустя год СО-ХДЛ растеряла популярность. Борьба против "тараканов" - лучший способ демонстрировать свою нужность.

Экономическая ситуация в стране, которой правят правые, - не из лучших. Рост цен на энергоносители ведет к обнищанию и без того небогатого населения. Но есть возможность перевести стрелки на внешних врагов, которые вынуждают увеличивать расходы на прекращение миграционного кризиса.

Наконец, основной бонус - деньги. Требовать от ЕС денег, напирая на исключительность ситуации вокруг своих границ - одна из тайных задач литовского Кабинета министров. Премьер Ингрида Шимоните открытым текстом говорит: "Брюссель отказал Вильнюсу в выделении средств на строительство забора вдоль границы с Беларусью. Но дискуссия не закончена. Мы будет продолжать требовать помощи, пока не получим ее".

Мало кто знает, но в Вильнюсе игнорируют многотысячный трафик нелегалов из Марокко в Испанию, из Северной Африки в Италию, из Турции в Грецию, из Франции в Великобританию. В столице Литвы видят только собственные проблемы. Надо полагать, давление на ЕС в 2022 году вырастет, хотя в данный момент через границу из Беларуси пытаются прорваться единицы.

Консерваторы - не единственные выгодополучатели. Поток нелегалов очень нужен литовскому криминалу. Еще летом опытные оперативники предупреждали: преступность подключится к незаконной переброске людей даже быстрее, чем можно предположить. И она своего шанса не упустила.

За спиной лидеров ОПГ стоят высокопоставленные чиновники из Министерства внутренних дел. Именно эта связка с сентября 2020 года тайно переправляла в Литву белорусских оппозиционеров. Пограничники по команде министра и замминистров встречали беглецов разве что не хлебом-солью, цветами и оркестрами.

Преступность за каждого прибывшего получала вознаграждение от МВД (возможно, от МИД и военных) через специально созданные фонды "Дапамога" и "Страна для жизни". Этот факт сомнению не подлежит, ибо многократно подтвержден самими оппозиционерами.

Сегодня по волчьим тропам и проверенным коридорам криминал завлекает в Литву нелегальных мигрантов, гарантируя им скорую доставку в Германию. Транспортным плечом занимались нанятые за деньги эстонцы и латыши. Но прямо перед Рождеством и литовцы попались. Создается впечатление, не случайно. "Возможно, власть и криминал нарушили кодекс чести, разучились договариваться или вовремя не рассчитались между собой. Факт в том, что началась охота на криминальную рыбешку. Но скоро в мелкоячеистую сеть станет попадать крупная рыба. Тогда выяснится и роль консерваторов в этом дурнопахнущем дельце. Маловероятно, чтобы они упустили свою долю", - заключает Baltnews.-0-