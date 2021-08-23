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23 августа 2021, 11:35

Baltnews: ситуация с беженцами - зеркало, в которое Прибалтике страшно посмотреть

Фото REUTERS
Фото REUTERS
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва и Латвия продолжают отчаянно сопротивляться проникновению беженцев в свои страны, не замечая при этом очевидных параллелей со своими собственными эмигрантами, пишет Baltnews.

С начала августа белорусско-литовскую границу пересекает рекордное число беженцев. В целом за этот год число нелегальных мигрантов уже превысило отметку в 1,5 тыс. По сравнению с 2020-м поток вырос в 22 раза.

Психика литовских силовиков не выдержала. Несколько десятков человек, пытавшихся прорваться на свободу из палаточного городка, были задержаны и избиты. Затем их насильственно выдворили на территорию Беларуси, где им оказали медицинскую помощь. Беженцы в прямом эфире поделились своим горем и заодно подвергли критике литовские власти.

При этом международное право не на стороне официального Вильнюса. Ведь по Дублинскому трактату 2013 года Литва обязана обеспечить переселенцам достойное проживание. Но литовская ксенофобская элита не хочет этого делать, поэтому поступает хитро, организуя для беженцев невыносимые условия для проживания.

В общем, не выдержали официальные Вильнюс и Рига экзамен на пресловутую толерантность. Вместо того, чтобы действовать гуманно, они выкручиваются, стремясь выйти чистыми из воды. Эта история весьма показательна.

Беженцы - кто они?

Большинство беженцев, находящих спасение в странах ЕС, бегут не от хорошей жизни, как бы мы к ним ни относились - настороженно, с опаской, с недоверием, как к потенциальным террористам.

Откуда происходит большинство ищущих приют переселенцев? Из Ирака. Что свирепствует в Ираке вот уже почти восемнадцать лет? Гражданская война, принимающая то явные, то скрытые формы. Когда-то Ирак был сравнительно мирным и в чем-то даже процветающим государством. Лет сорок назад, в эпоху молодого и амбициозного Саддама Хуссейна, претендовавшего на политическое лидерство в ближневосточной иерархии.

В 2003 году, разыгралась жестокая интервенция США и их союзников в Ирак, итогом которой стало поругание и разграбление уникальных памятников древневосточной культуры, уничтожение инфраструктуры и миллионы жертв среди мирного населения.

Следствие внешней политики Прибалтики

Латвия и Литва безоговорочно поддержали оккупацию Ирака. Экс-премьер Латвии Эйнар Репше за два часа до интервенции бросился уговаривать Сейм принять резолюцию в поддержку вооруженного сценария для Ирака. Более того, европарламентарии от республик Прибалтики, например, Сандра Калниете, горячо приветствовали идею вторжения в Ирак. Дескать, наш долг - принять участие в "крестовом походе". Многие рядовые латыши и литовцы яростно отстаивали идею вторжения в Ирак, считая, что они должны быть вместе со всем "цивилизованным международным сообществом".

Латвийские политики выступали тогда так лихо, что даже экс-президент Франции Жак Ширак, старавшийся быть осторожным дипломатом, вменил в вину Латвии то, что она упустила возможность промолчать.

Сегодня восточные беженцы - это вовсе не радикальные исламисты или потенциальные террористы, спящие и видящие, как Европа сгорает в адском пламени. Это обездоленные, лишенные средств к существованию молодые люди, которые бегут из страны. Современный Ирак характеризуют вспышки массовых беспорядков, жестокий продовольственный кризис, безнаказанный произвол, чинимый американскими военными, отсутствие у большой части населения доступа к должному уровню образования и здравоохранения.

Кто должен нести за это ответственность? Только лишь США, которые стали главной движущей силой оккупации? Или также выступившие за захват суверенного государства прибалтийские элиты, которые ввели туда свои пусть маленькие, но контингенты? Ведь международное право никто не отменял.

Неожиданные параллели

Иракские беженцы, просящие убежища - нет, не в Литве, конечно же, а преимущественно в Германии - мало чем отличаются от литовских, скажем так, экономических беженцев, просящих убежища в Англии, Ирландии и в той же Германии. Отличаются лишь цветом кожи и вероисповеданием. В остальном явления зеркально отражают друг друга.

В свое время открытие еврограниц для прибалтов стало "манной небесной". Молодые литовские и латвийские гастарбайтеры штурмовали национальные аэропорты. Некоторые продавали последнее, только бы приобрести билетик в Лондон или Дублин. Но ирландская, английская, немецкая полиция их не преследовала, не издевалась над ними и не выпроваживала из страны под улюлюканье местных захолустных ксенофобов. Наоборот - их приняли с уважением и обеспечили работой. Почти у каждого из жителей пограничных литовских городков есть родственник, пытающий счастья за рубежом. Отчего тогда сами эти литовцы со звериной ненавистью дышат в сторону своих же товарищей по несчастью - иракских и афганских беженцев?

Жестокость латвийских и литовских политиков не утихает. Так, латвийский депутат от Нацблока Янис Домбрава отметил, что надо разрешить пограничникам стрелять по нелегальным мигрантам. Конечно, сказал он это потому, что у Нацблока - очередное предвыборное обострение, но суть от этого не меняется.

Призвать стрелять в живого человека, бегущего от кризиса на родине, в уничтожении которой принимали участие и войска с родины этого депутата, - сильная логика.

Пока же в литовском пограничье продолжаются бессудные расправы над беженцами. Цинизм ситуации еще и в том, что пару лет назад бывший литовский премьер Саулюс Сквернялис пообещал, что примет нужное количество беженцев в рамках общеевропейской солидарности. Оказывается, что это ничем не подкрепленные слова, которыми руководители республик Прибалтики привыкли разбрасываться в зависимости от направления политических ветров.

Между тем неплохо было бы понять, что беженцы с арабского Востока - это зеркало самой Прибалтики. И найти в себе силы решить этот кризис, который грозит принять затяжной характер.-0-

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беженцы внешняя политика Латвия Литва
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