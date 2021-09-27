Банк Литвы: экономика страны замедлит свое восстановление из-за санкций против Беларуси

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика Литвы замедлит свое восстановление из-за санкций, введенных против Беларуси, и падения потребления в стране, сообщает Baltnews.

По данным Банка Литвы, ВВП страны в этом году вырастет на 4,9%, а в следующем - на 3,5%. В июне Банк Литвы прогнозировал, что экономика страны в 2021 году увеличится на 5,1%, а в 2022 году - на 4,1%.

Более медленное, чем ожидалось, восстановление экономики будет вызвано снижением частного потребления и санкциями против Минска. "В следующем году прогноз экономического роста снижен до 3,5%. В основном это связано с замедлением роста экспорта, что должно определяться санкциями против Беларуси", - констатировал председатель Банка Литвы Гедиминас Шимкус.

Литва входит в группу быстро восстанавливающихся экономик. Однако экономика страны уже ощущает последствия роста цен на сырье, а в некоторых секторах наблюдается нехватка кадров.

По мере восстановления литовской экономики будет расти инфляция, что обусловлено восстановлением цен на нефть, низкой сравнительной базой и повышением цен на различные сырьевые товары, такие как металлы. Ожидается, что инфляция в Литве в этом году составит 3,3%, на 1,1 процентный пункт больше, чем прогнозировалось ранее.

Ранее в ответ на санкции Беларусь объявила о готовности быстро перенаправить калийные удобрения из Литвы в российские порты. В декабре экспортный транзит Беларуси через Литву полностью прекратится, а литовские компании понесут многомиллионные убытки. Белорусские грузы составляют более 32% от общего грузопотока Клайпедского порта.-0-