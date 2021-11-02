Bank of America прогнозирует стоимость нефти Brent по $120 за баррель к середине 2022 года

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский банковский гигант Bank of America повысил прогноз цены нефти марки Brent до $120 за баррель в середине 2022 года, сообщают РИА Новости.

"Bank of America ожидает, что к концу июня 2022 года цена на нефть марки Brent вырастет до $120 за баррель", - говорится в сообщении.

Как отмечает банк, глобальный энергетический кризис привел к резкому росту цен на газ и уголь во всем мире, и это ускорило восстановление цен эталонных нефтяных фьючерсов, торгующихся на биржах в Лондоне и Нью-Йорке, до прежних высоких значений.

Кроме того, поясняет Bank of America, рост спроса на бензин наряду с дизельным и авиационным топливом в сочетании с ограничениями перерабатывающих мощностей может дополнительно ускорить рост нефтяных цен в 2022 году.-0-