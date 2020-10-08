Банковская система Кыргызстана возобновила работу, но операции проводятся только внутри страны

8 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Банковская система Кыргызстана возобновила работу, при этом проводятся операции только внутри страны. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Кыргызстана.

Уточняется, что SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) отключена с целью недопущения вывода из страны средств. "Внутри страны все платежи и переводы осуществляются в штатном режиме. Банкоматы и терминалы работают. Также с сегодняшнего дня банки возобновили работу с 9.00 до 15.00", - отметили в Нацбанке. Кроме того, в пресс-службе добавили, что Национальный банк рекомендовал комбанкам усилить меры безопасности.

Министерство внутренних дел Кыргызстана готово полностью обеспечить безопасную работу банков на фоне непростой обстановки в республике. Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности главы МВД Кыргызстана Курсан Асанов, сообщает ТАСС. "Мы безопасную работу банков полностью обеспечим", - сказал Асанов, отвечая на вопрос о том, насколько безопасно возобновлять работу банков в Кыргызстане. Курсан Асанов констатировал, что сил и средств для охраны стратегических объектов Бишкека полностью хватает. "Кроме этого, мы силами народных дружинников охраняем частные организации, не только банки, все торговые центры. Это наша святая обязанность", - добавил он. Асанов также отметил, что с 7 октября удалось полностью пресечь мародерство в Бишкеке.

7 октября Национальный банк Кыргызстана снова приостановил деятельность банковского сектора и рекомендовал усилить меры безопасности до стабилизации политической ситуации в стране. При этом были приостановлены системы, обеспечивающие перечисление денежных средств по национальным, а также международным платежным системам, позволяющим осуществлять трансграничные платежи.

После парламентских выборов 4 октября в Кыргызстане представители партий, которые не прошли в высший законодательный орган, устроили массовые волнения в Бишкеке. Они захватили здания парламента, правительства, администрации президента, генпрокуратуры и мэрии столицы. Протестующие выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд других политиков. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Кыргызстана Курсан Асанов заявил, что по всей стране действует группа людей, заинтересованных в эскалации ситуации. В ходе митингов в Бишкеке госпитализированы 204 гражданина, один находится в тяжелом состоянии в реанимации, всего пострадали 1 002 человека.-0-